Düsseldorf

Laschet: "Auch in der größten Krise gilt die Verfassung"

24.03.2020, 10:32 Uhr | dpa

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat das Kontaktverbot und alle anderen strikten Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus als verhältnismäßig verteidigt. "Die Entscheidung für all diese Einschränkungen war nicht einfach", sagte Laschet am Dienstag in einer Sondersitzung des Landtags. "Für uns gilt dabei nicht die Losung: Was sind die härtesten Maßnahmen, die wir machen können?". Vielmehr stelle sich die Frage, welche Maßnahmen die Menschen am besten schützen können. Nach wie vor halte er Kontaktverbote für zielführender als Ausgangssperren. "Auch in der größten Krise gilt die Verfassung", betonte Laschet.