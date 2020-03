Düsseldorf

Thüringen übernimmt Pilotabschluss für Metallindustrie

26.03.2020, 12:15 Uhr | dpa

Für die Beschäftigten der Thüringer Metall- und Elektroindustrie wird der in Nordrhein-Westfalen erzielte Pilotabschluss übernommen. Das teilten am Donnerstag die IG Metall sowie der Metallarbeitgeberverband in Erfurt mit. Mit der schnellen Einigungen werde auf die Herausforderungen durch die Coronakrise reagiert. Das vereinbarte Tarifpaket enthalte neue tarifliche Instrumente zur Abfederung sozialer Härten bei Kurzarbeit, der Bewältigung von Kinderbetreuung und zum Umgang mit Beschäftigungsausfällen, erklärte der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Thomas Kaeser. Nach Angaben der IG Metall gilt der Vertrag für rund 20 000 Arbeitnehmer in tarifgebundenen Thüringer Unternehmen.