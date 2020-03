Düsseldorf

FDP-Politikerin besucht Enkelkinder am Fenster

31.03.2020, 09:17 Uhr | dpa

Enkelbesuch in Zeiten von Corona: Ein Foto der Düsseldorfer FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann und ihrem Mann zeigt, wie sie auf kleinen Stühlen am Bordstein hocken - während ihre Enkelkinder oben aus dem Fenster zu ihnen hinunter schauen. "Mit angemessenem Sicherheitsabstand konnte ich meine Enkel wenigstens kurz vor dem heimischen Fenster wiedersehen", so Strack-Zimmermann zu dem auf ihrem Instagram-Account veröffentlichten Foto vom Wochenende. Es entstand vor dem Fenster der Wohnung ihrer Tochter und ihres Schwiegersohnes in Düsseldorf.

Sie habe wegen der "bewegten letzten Wochen für die FDP" und besondere der Corona-Krise und der Arbeit im Bundestag länger nicht mehr viel Zeit mit ihrer fünfjährigen Enkelin und ihrem zweijährigen Enkel verbringen können, sagte Strack-Zimmermann auf dpa-Anfrage. Strack-Zimmermanns Sohn Julius - der durch die Corona-Krise wochenlang in Argentinien festsaß - stieß nach erfolgreicher Rückkehr noch dazu. So kamen die drei vor das Fenster, "um zumindest mit Abstand endlich wieder einmal die Familie zu sehen".