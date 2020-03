Düsseldorf

Arbeitslosigkeit vor Corona in NRW gesunken

31.03.2020, 10:44 Uhr | dpa

Ein Mann sitzt in der Bundesagentur für Arbeit. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

In Nordrhein-Westfalen ist die Arbeitslosigkeit unmittelbar vor Ausbruch der Corona-Krise noch einmal gesunken. Zum Stichtag 12. März waren in NRW 648 000 Menschen ohne Job, gut 6500 weniger als im Februar, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahres-März waren aber landesweit rund 13 500 Personen mehr arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote blieb auf dem Stand des Vormonats bei 6,7 Prozent. Damit lag sie weiterhin 0,1 Punkte über dem Vorjahr.

Erste Auswirkungen der Corona-Krise seien bereits Mitte März zu erkennen gewesen. "So war etwa bis zum 12. März die Zahl der neu gemeldeten Stellen zurückgegangen - um 14,2 Prozent zum Vormonat und um 20,4 Prozent zum Vorjahr", sagte der Chef der NRW-Regionaldirektion, Torsten Withake. "Üblich ist zu dieser Jahreszeit eine Zunahme, kein Rückgang."