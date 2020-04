Düsseldorf

Heinsberg-Studie: Laschet bekommt Zwischenergebnisse

09.04.2020, 01:44 Uhr | dpa

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) erhält am Donnerstag vom Bonner Virologen Hendrik Streeck erste Zwischenergebnisse der Coronavirus-Feldstudie über den Kreis Heinsberg. Das kündigte die nordrhein-westfälische Staatskanzlei am Mittwochabend an. Laschet, Streeck und auch der Landrat des Kreises Heinsberg, Stephan Pusch (CDU), wollen darüber in einem Presse-Briefing in Düsseldorf (10.30 Uhr) informieren. Dieses soll auch bei Twitter und Facebook übertragen werden.

Streeck untersucht derzeit im Auftrag der NRW-Landesregierung, wie sich das Coronavirus im besonders betroffenen Kreis Heinsberg ausgebreitet hat. Dafür ist sein Team vor allem in der Gemeinde Gangelt unterwegs. Der erste bestätige Corona-Patient in NRW kommt von dort. Die Wissenschaftler nehmen Blutproben, machen Rachenabstriche und untersuchen zum Beispiel auch Türklinken. Ein Ziel ist es, aufzuklären, wie viele Menschen sich unbemerkt infizieren.