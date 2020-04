Düsseldorf

In NRW leben so viele Ausländer wie nie zuvor

15.04.2020, 11:49 Uhr | dpa

Die Zahl der in Nordrhein-Westfalen lebenden Ausländer ist auf ein historisches Hoch geklettert. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes vom Mittwoch lebten Ende 2019 rund 2,7 Millionen Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit in NRW - so viele wie nie zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl demnach um 62 200 und damit im zehnten Jahr in Folge. Ende 2010 hatte die Ausländerzahl in NRW noch bei 1,8 Millionen gelegen.

Die mit Abstand größte Gruppe bilden Menschen mit türkischem Pass. Fast eine halbe Million (492.300) lebten Ende 2019 in NRW. Auf Platz zwei folgen 225.500 Menschen mit syrischer Staatsangehörigkeit, gefolgt von Menschen mit polnischer (221.000), italienischer (143.100) und rumänischer Staatsangehörigkeit (138.200).

Die Zahlen basieren nach Angaben der Statistiker auf dem Ausländerzentralregister, das beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geführt wird. Erfasst werden nur Personen, die ausschließlich eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen und sich mindestens drei Monate in Deutschland aufhalten.