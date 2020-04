Düsseldorf

Laschet: Mehr Abgänge von Intensivstationen als Zugänge

15.04.2020, 19:27 Uhr | dpa

In NRW haben erstmals in der Corona-Pandemie mehr Patienten die Intensivstationen verlassen können als neu dorthin verlegt werden mussten. Das sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwochabend. 40 Prozent der vorgehaltenen Betten seien nicht belegt.