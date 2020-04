Düsseldorf

Laschet: Prüfungen an NRW-Schulen ab nächster Woche

15.04.2020, 19:27 Uhr | dpa

In der kommenden Woche können an den NRW-Schulen Prüfungen und Vorbereitungen der Abschlussklassen wieder stattfinden. Das kündigte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf nach einer Einigung von Bund und Ländern zur Corona-Krise an.