Düsseldorf

Laschet: Auch Kitas in NRW werden nicht früher öffnen

15.04.2020, 19:28 Uhr | dpa

Bei der Öffnung der Kitas wird es in Nordrhein-Westfalen keinen Sonderweg geben. Die Kitas würden auch in NRW vorerst nicht geöffnet, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf. Die Notfallbetreuung werde auf weitere Berufsgruppen ausgedehnt. Welche das seien, werde nun analysiert. NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hatte sich am Dienstag noch für eine schnellere Öffnung der Kitas ausgesprochen.