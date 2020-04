Düsseldorf

Pinkwart: Soforthilfe auch für Selbständige gewähren

17.04.2020, 16:03 Uhr | dpa

Solo-Selbstständige sollten aus Sicht der nordrhein-westfälischen Landesregierung mehr Optionen für Corona-Hilfsprogramme gekommen. Sie sollten wählen können, ob sie zur Sicherung ihrer Lebenshaltungskosten das Soforthilfeprogramm oder die Grundsicherung nutzen könnten, schlug NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Freitag in Düsseldorf vor. NRW sei mit diesem Optionsmodell an den Bund herangetreten.

Bislang gelte der Vorbehalt des Bundes, dass das Soforthilfeprogramm nicht zur Finanzierung des Lebensunterhalts, sondern nur für betrieblich veranlasste Kosten ausgezahlt werden dürfe, kritisierte der Minister. Viele Solo-Selbstständige, denen in der Corona-Krise die Aufträge weggebrochen seien, suchten aber eine unbürokratische Lösung wie das Soforthilfeprogramm.