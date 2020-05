Düsseldorf

NRW will Fachmessen und Kongresse ab dem 30. Mai erlauben

06.05.2020, 17:47 Uhr | dpa

In Nordrhein-Westfalen soll es ab Ende Mai wieder Fachmessen geben. "Mit Zieldatum ab 30. Mai 2020 sollen Fachmessen und Fachkongresse mit Schutzkonzepten und unter Beschränkung der Besucher- und Teilnehmerzahlen wieder stattfinden können", kündigte die Landesregierung am Mittwoch an. Großveranstaltungen sollen dagegen bis 31. August 2020 untersagt bleiben.