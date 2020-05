Düsseldorf

Abiklausuren unter Corona-Bedingungen beginnen in NRW

12.05.2020, 03:14 Uhr | dpa

Schüler und Schülerinnen im Joseph-König-Gymnasium in Haltern am See bei der Abitur-Vorbereitung. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)