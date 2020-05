Düsseldorf

Ceconomy mit Verlust: Schließungen belastet

14.05.2020, 07:53 Uhr | dpa

Der Elektronikhändler Ceconomy hat wegen der Corona-Pandemie im zweiten Geschäftsquartal (bis Ende März) einen Nettoverlust von 309 Millionen Euro verbucht. Dabei belastete die Schließung seiner Märkte Media Markt und Saturn, wie das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Zudem musste Ceconomy auf seine Beteiligung an der französischen Handelskette Fnac Darty rund 268 Millionen Euro abschreiben. Im Vorjahr hatten die Düsseldorfer noch einen Gewinn von 20 Millionen Euro erreicht. Der Umsatz ging wie bereits bekannt währungs- und portfoliobereinigt um 6,6 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro zurück.

Ceconomy hatte im Zuge der Corona-Krise den überwiegenden Teil seiner Geschäfte schließen müssen. Mittlerweile sind nahezu alle Läden wieder geöffnet. Für das Gesamtjahr 2019/20 (bis 30. September) erwartet der Konzern nun einen währungsbereinigten Umsatzrückgang. Auch das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (ohne Fnac Darty) dürfte "deutlich" sinken. Allerdings ließen sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Geschäft nur begrenzt vorhersagen. Ceconomy hatte daher Mitte März seinen ursprünglichen Ausblick zurückgezogen.