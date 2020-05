Düsseldorf

Niederrheinbahn nach Kamp-Lintfort startet Betrieb

16.05.2020, 12:58 Uhr | dpa

Besucher der Landesgartenschau können seit Samstag mit der Niederrheinbahn nach Kamp-Lintfort pendeln. Nach Angaben des Verkehrsministeriums Nordrhein-Westfalen wird die Bahn auf der reaktivierten Grubenbahntrasse bis Oktober 2020 am Wochenende und an Feiertagen stündlich fahren.

Ab 2026 plane man mit einem Regelbetrieb der Strecke, teilte das Ministerium mit. In rund sechs Wochen Bauzeit wurde die über sieben Kilometer lange Strecke zwischen Moers Rheinkamp und Kamp-Lintfort saniert und ausgebaut. Rund 18 Millionen Euro will die Niederrheinbahn GmbH mit Landeshilfe in den kommenden Jahren in die weitere Streckensanierung investieren.