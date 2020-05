Düsseldorf

NRW hebt Betretungsverbot in Kitas und Notbetreuung auf

20.05.2020, 12:25 Uhr | dpa

Nordrhein-Westfalen hebt das corona-bedingte Betretungsverbot in Kindertagesstätten und bei Tageseltern zum 8. Juni komplett auf. Gleichzeitig wird die bisherige Notbetreuung aufgelöst, die bislang nur einem begrenzten Kreis von Kindern zur Verfügung stand. Das teilte das NRW-Familienministerium am Mittwoch in Düsseldorf mit.