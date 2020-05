Düsseldorf

Jeder siebte Internetnutzer äußert seine Meinung im Netz

22.05.2020, 10:08 Uhr | dpa

Etwa 13,7 Prozent der 14,1 Millionen nordrhein-westfälischen Internetnutzer ab zehn Jahren haben einer Statistik zufolge im vergangenen Jahr ihre Meinung im Internet geäußert. Rund 1,9 Millionen davon haben Meinungsäußerungen zu politischen oder sozialen Themen, beispielsweise in Blogs oder in sozialen Netzwerken, verfasst, wie das Statistische Landesamt NRW am Freitag mitteilte. In der Altersgruppe der 25- bis 54-Jährigen sei der Anteil der Internetnutzer, die online Meinungsäußerungen veröffentlichten, mit 16,9 Prozent am höchsten. Bei Personen ab 55 Jahren sei der Anteil mit 7,8 Prozent am niedrigsten. Die Ergebnisse beruhen auf der letzten Befragung des Statistischen Landesamtes zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien. Für die diesjährige Befragung sucht das Landesamt noch nach Freiwilligen aus NRW.