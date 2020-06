Düsseldorf

Tausende protestieren gegen Rassismus in Düsseldorf

06.06.2020, 15:31 Uhr | dpa

In Düsseldorf haben mehrere Tausend Menschen Rassismus bei einer Demonstration angeprangert. "Wir haben genug gesehen und zu lange nichts getan. Es ist Zeit, tätig zu werden", erklärte die 23-jährige Sephora Bidiamba am Samstag in Düsseldorf. Angemeldet waren der Polizei zufolge zuvor 2000 Menschen. Ein Sprecher der Polizei sagte, dass mehr Demonstranten auf den Straßen waren als erwartet.

Zwar war die Demo als stiller Marsch geplant, aber immer wieder waren die Rufe "No Justice, No Peace" und "Black Lives Matter" zu hören. Rufe, die auch bei den Protesten in den Vereinigten Staaten immer wieder fallen. Der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd habe "das Fass zum Überlaufen gebracht, aber Rassismus gibt es überall", sagte Bidiamba. Am 25. Mai hatte ein weißer Polizist sein Knie auf den Hals Floyds gedrückt, der wiederholt um Hilfe rief, bevor er starb.