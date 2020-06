Düsseldorf

Klassen und OGS-Gruppen müssen nicht identisch sein

12.06.2020, 18:00 Uhr | dpa

Grundschulklassen am Vormittag und Ganztagsgruppen am Nachmittag müssen von Montag an nicht identisch sein. Darauf hat das NRW-Schulministerium die Bezirksregierungen hingewiesen, wie eine Ministeriumssprecherin am Freitag bestätigte.

Für den Vormittag und den Nachmittag könne eine voneinander unabhängige Gruppenstruktur etabliert werden. Die "Rheinische Post" hatte zuerst darüber berichtet.

Nach der coronabedingten Aussetzung des Unterrichts folgt am Montag der Neustart an den Grundschulen. "Kinder, die an Ganztags- oder Betreuungsangeboten teilnehmen, haben täglich zwei konstante Bezugsgruppen", heißt es in der Mail des Ministeriums.