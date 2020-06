Düsseldorf

NRW: Gesundheitsschutz auch bei Europa-League Vorrang

Die Europa-League-Spiele im August in vier nordrhein-westfälischen Städten werden unter strengen Corona-Auflagen stattfinden. Das teilte ein Sprecher der Landesregierung am Freitag der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. "Beim Finalturnier der UEFA Europa League hat der Gesundheitsschutz weiter Vorrang. Daher wird es auch bei diesem Turnier klare Hygienevorkehrungen geben", hieß es.

Ob möglicherweise eine begrenzte Zuschauerzahl zugelassen werden könne, ließ die Staatskanzlei offen. Ausgeschlossen wurde es nicht. Der aktuelle Beschluss der Ministerpräsidenten-Konferenz vom Mittwoch solle "zeitnah durch eine Anpassung der Coronaschutzverordnung umgesetzt werden".

Die wegen der Corona-Pandemie abgebrochene Europa-League-Saison wird im Turnierformat vom Viertelfinale an vom 10. bis zum 21. August in den vier Städten Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen und im Finalort Köln abgeschlossen. Zuvor stehen im August noch Achtelfinalspiele aus. Im Wettbewerb sind noch die drei Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen vertreten.

Nach der bis zum 1. Juli gültigen NRW-Verordnung sind Großveranstaltungen weiterhin untersagt. Dies beinhaltet auch Sport-Großveranstaltungen mit mehr als 100 Zuschauern. "Eine Ausnahmegenehmigung sieht die aktuell gültige Verordnung nicht vor. Entsprechend dem Verlauf der Pandemie wird die Lage selbstverständlich kontinuierlich beobachtet und die Maßnahmen werden stets neu begutachtet und gegebenenfalls angepasst", hieß es.

Nach dem Treffen der Länderregierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel hatte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie erklärt: "Was sicher auf absehbare Zeit nicht geht, sind Großpartys, sind Ischgl-Ereignisse oder etwas Ähnliches, wo Alkohol und Enge miteinander verbunden sind."

Etwa über Konzertveranstaltungen, wo man wisse, wer teilnehme, wie die Abstände untereinander seien, könne aber nachgedacht werden. "Und das liegt dann an jedem Gesundheitsamt zu beurteilen, sind die Konzepte so, dass man so etwas genehmigen kann", so der CDU-Politiker. Dies hatte Hoffnungen auf sportliche Großveranstaltungen im Herbst - zumindest mit reduzierter Zuschauerzahl und Hygiene-Vorschriften - genährt. Laut UEFA-Präsident Aleksander Ceferin soll die Situation Anfang bis Mitte Juli neu bewertet werden.