Außenseiterin Lancade gewinnt Düsseldorfer Galopp-Klassiker

21.06.2020, 18:23 Uhr | dpa

Die von Adrie de Vries gerittene 123:10-Außenseiterin Lancade hat am Sonntag auf der Galopprennbahn in Düsseldorf die 100. German 1000 Guineas gewonnen. In diesem ersten Galopp-Klassiker für Stuten in der Saison 2020 gelang Lancade ein eindrucksvoller Sieg gegen zehn Gegnerinnen. Nach 1600 Metern wurde No Limit Credit (Clement Lecoeuvre) vor der englischen Favoritin Rose of Kildare (Ioritz Mendizabal) Zweite.

Für die Mülheimer Trainerin Yasmin Almenräder bedeutete der Erfolg in Düsseldorf den wichtigsten Karrieresieg. Die Trainerin selbst hatte das Pferd als Jährling auf der Auktion ausgesucht und für 17 000 Euro gekauft. Der Stall Raffelberg, eine vielköpfige Besitzergemeinschaft aus Mülheim, ist der Besitzer. "Eine tolle Stute", lobte der Siegreiter Adrie de Vries, der das Rennen 2010 mit Kali schon einmal gewonnen hatte.