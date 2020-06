Düsseldorf

7-Tages-Inzidenz steigt im Kreis Gütersloh auf über 263

22.06.2020, 15:11 Uhr | dpa

Im Kreis Gütersloh ist nach dem massiven Corona-Ausbruch beim Tönnies-Fleischwerk in Rheda-Wiedenbrück eine Kennziffer bei der Pandemie-Bekämpfung deutlich nach oben gegangen. Die sogenannte 7-Tages-Inzidenz zu den Corona-Neuinfektionen ist in dem Kreis auf den Wert von 263,7 gestiegen. Er zeigt an, wieviele Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100 000 Einwohner gemeldet wurden. Auch im benachbarten Kreis Warendorf geht der Wert nach oben. Dort liegt er nach Angaben des nordrhein-westfälischen Landeszentrum Gesundheit zum Stand 22. Juni 0 Uhr bei 41,8.

Bei der Marke von 50 sollten für eine betroffene Region wieder stärkere Einschränkungen in Betracht gezogen werden. Bund und Länder haben allerdings auch vereinbart, dass diese Zahl keine Rolle spielt, wenn es sich um einen lokal eingrenzbaren Infektionsherd handelt. So wird auch der Ausbruch bei Tönnies bisher von der Landesregierung eingestuft. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) schließt aber einen Lockdown in der Region nicht aus. Nach 1331 bestätigen Corona-Fällen (Stand Sonntag) unter der Tönnies-Belegschaft wurden die Mitarbeiter unter Quarantäne gestellt. Im Kreis Gütersloh sind vorsichtshalber die Kitas und Schulen bis zu den Sommerferien geschlossen worden.