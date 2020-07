Düsseldorf

Autofahrer überlebt Sturz in 16 Meter Tiefe leicht verletzt

11.07.2020, 15:43 Uhr | dpa

Ein 33 Jahre alter Autofahrer ist am Düsseldorfer Flughafen in seinem Fahrzeug rund 16 Meter in die Tiefe gestürzt und hat den Unfall leicht verletzt überstanden. Nach Polizeiangaben stand der Mann "offensichtlich" unter Alkoholeinfluss. Er fuhr demnach auf einer Fahrbahn, die sich wie eine Schnecke nach oben auf eine andere Ebene des Flughafens windet. Dabei durchbrach er die Fahrbahn-Begrenzung und stürzte ab. Den Absturz überstand er mit leichten Schnittverletzungen, wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte. Die Bergung des Wracks mit einem Kran habe aber wegen der örtlichen Gegebenheiten etwas länger gedauert.