99 Prozent weniger Fluggäste an NRW-Flughäfen im Mai

13.07.2020, 11:32 Uhr | dpa

Von den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen sind wegen der Corona-Pandemie im Mai 99 Prozent weniger Passagiere abgeflogen als ein Jahr zuvor. Von den sechs Flughäfen hoben gerade einmal 19 790 Menschen ab, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Damit machten die NRW-Fluggäste gut neun Prozent aller im Mai beförderten Passagiere in Deutschland aus. Erst im Juni waren die zuvor geltenden Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes deutlich gelockert worden. Mittlerweile sind Reisen in viele europäische Länder unter Beachtung von Hygiene- und Abstandsregeln wieder möglich.