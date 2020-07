Düsseldorf

Kostenlose Corona-Tests starten an NRW-Flughäfen

25.07.2020, 11:25 Uhr | dpa

An den Flughäfen in Düsseldorf, Köln/Bonn und Dortmund haben am Samstag kostenlose Corona-Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten begonnen. Seit 6.00 Uhr sei das Testzentrum am Flughafen Düsseldorf offen, bestätigte ein Flughafensprecher am Samstag. In Dortmund startete das Ganze laut einer Flughafensprecherin gegen 8.00 Uhr.

Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Landesregierung haben die Testzentren eingerichtet. Am Köln/Bonner Flughafen wurde ein bereits bestehendes Zentrum eingebunden, in dem Tests bisher aber nur auf Kosten der Urlauber möglich waren. Der Flughafen Münster/Osnabrück folgt mit einem Angebot ab Dienstag (28. Juli). Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten die kostenlosen Tests am Freitag bei einer Schaltkonferenz vereinbart.

An den vier NRW-Flughäfen landen zusammen wöchentlich mehr als 160 Flugzeuge mit voraussichtlich mehr als 15 000 Passagieren aus Gebieten, die derzeit vom Robert Koch-Institut als Risikogebiet ausgewiesen sind. Zu diesen Gebieten gehörten am Samstag unter anderem die Türkei, Ägypten, Marokko und Israel.

"Ich erwarte von jedem, der in ein Risikogebiet reist, dass er sich nach seiner Rückkehr in Quarantäne begibt oder ein negatives Testergebnis vorweisen kann, das nicht älter als 48 Stunden ist", hatte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag bekräftigt.