Nach 20 Jahren

Düsseldorf gedenkt verheerendem S-Bahn-Anschlag

27.07.2020, 17:58 Uhr | dpa

Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) spricht am Gedenkort am Vinzenzplatz zu den Anwesenden: Bei dem Anschlag an dem Bahnhof explodierte am 27.07.2000 eine mit TNT gefüllte Rohrbombe. (Quelle: Jonas Güttler/dpa)

Zwei Jahrzehnte nach dem Rohrbomben-Anschlag auf die S-Bahnstation Wehrhahn hat die Stadt Düsseldorf an dem Bahnhof der Opfer gedacht. Bis heute ist unklar, wer das Attentat beging.

Die Stadt Düsseldorf hat des verheerenden Anschlags an der belebten S-Bahnhaltestelle Wehrhahn gedacht. Am 27. Juli 2000 gegen 15.04 Uhr explodierte dort eine Rohrbombe. Durch die Detonation wurden zehn Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt – eine Mutter verlor ihr ungeborenes Kind.

Eine Frau legt einen Strauß Blumen am Gedenkort für den Anschlag am Bahnhof Wehrhahn nieder: Zehn Menschen wurden bei dem Anschlag zum Teil lebensgefährlich verletzt. (Quelle: Jonas Güttler/dpa)



20 Jahre danach haben Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD), die Bezirksbürgermeister der Stadtbezirke 1 und 2, Marina Spillner und Dr. Uwe Wagner und Vertreter der jüdischen Gemeinde an dem Bahnhof Kränze niedergelegt und Reden halten. Unter den Verletzten waren mehrere jüdische Einwanderer aus Osteuropa, die eine Sprachschule in der Nähe besuchten. Seit Mai erinnert eine Gedenktafel an der Brücke über die Gleise an die Tat und an die Opfer rassistischer Gewalt.

"Die Ereignisse des 27. Juli 2000 haben sich wohl allen Düsseldorferinnen und Düsseldorfern nachhaltig eingebrannt. Auch ich kann mich noch gut an diesen Tag erinnern. Dieser feige und heimtückische Anschlag beeinträchtigt noch heute viele Menschen in unserer Stadt und hat Wunden hinterlassen, die auch die Zeit nicht heilen kann. Umso wichtiger ist es, das Gedenken aufrechtzuerhalten und damit ein Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus zu setzen", sagte OB Geisel.



Wer den Anschlag beging, steht bis heute nicht endgültig fest: Ein rechtsradikaler ehemaliger Militaria-Händler, der in der Nähe wohnte, wurde vor zwei Jahren vom Düsseldorfer Landgericht freigesprochen. Rechtskräftig ist das Urteil allerdings noch nicht.