Düsseldorf

EL: Viertelfinal-Duelle Donezk-Basel, Wolves-Sevilla

11.08.2020, 02:16 Uhr | dpa

Ohne deutsche Beteiligung geht es am zweiten Spieltag des Finalturniers in Nordrhein-Westfalen heute Abend um den Einzug in das Europa-League-Halbfinale. Dabei treffen in Schachtjor Donezk aus der Ukraine und dem einstigen Schweizer Serienmeister FC Basel in Gelsenkirchen zwei Teams aufeinander, die sich in der vergangenen Woche in den Achtelfinal-Rückspielen gegen Bundesligisten durchgesetzt hatten.

Dabei schaltete Donezk den VfL Wolfsburg aus, Basel Eintracht Frankfurt. Zeitgleich stehen sich in Duisburg die Wolverhampton Wanderers und der FC Sevilla gegenüber. Während die Wolves in der abgelaufenen Saison der Premier League einen starken siebten Rang belegten, war Sevilla in der jüngeren Vergangenheit des Wettbewerbs äußerst erfolgreich. Der Club aus Andalusien ist mit fünf Titeln im UEFA-Cup und dem Nachfolge-Wettbewerb Europa League Rekordsieger.