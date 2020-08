Düsseldorf

Kindergärten in NRW kehren zum Regelbetrieb zurück

17.08.2020, 01:46 Uhr | dpa

Spielzeug liegt in einem Sandkasten während Kinder spielen in einer Kindertagesstätte. Foto: Monika Skolimowska/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Aufatmen für die Eltern der ganz Kleinen: In Nordrhein-Westfalen kehren die Kindergärten heute in der Corona-Krise in den Regelbetrieb zurück. Um strengere Hygiene- und Abstandsregeln durchsetzen zu können, hatte die NRW-Landesregierung die Betreuungszeiten in den Kitas und in der Kindertagespflege in den vergangenen Monaten eingeschränkt. Die vertraglich vereinbarten Zeiten wurden um 10 Wochenstunden pro Kind reduziert, damit das Personal die Aufgabe unter den neuen Bedingungen leisten konnte. Auch galten strenge Regelungen bei Krankheiten der Kinder. Der Erlass galt bis einschließlich 16. August.