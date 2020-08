Düsseldorf

Wieder volle Betreuungszeit für Kinder in Kitas

17.08.2020, 11:23 Uhr | dpa

Für die Eltern von landesweit mehr als 700 000 Kindern ist eine wesentliche Corona-Einschränkung in der Kita-Betreuung weggefallen. Mit der Rückkehr zum sogenannten Regelbetrieb können die Kinder seit dem Montag wieder in dem zeitlichen Umfang die Kindertageseinrichtung besuchen wie vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Mit der schrittweisen Wiedereröffnung der Kindergärten waren die vertraglich vereinbarten Zeiten um 10 Wochenstunden pro Kind reduziert worden, damit das Personal die Aufgabe unter den neuen Bedingungen leisten konnte. Aufgehoben ist auch die strikte Trennung einzelner Gruppen. Viele Einrichtungen sind angesichts wieder steigender Infektionszahlen behutsam bei den Lockerungen und zurückhaltend mit gruppenübergreifenden Angeboten.

"Wir werden jetzt von Woche zu Woche denken und dann immer neu überlegen, was wir lockern und was wir beibehalten", sagte die Einrichtungsleiterin einer großen städtischen Kita in Bochum Wattenscheid, Nancy Westermeyer. "Wir wollen jetzt auch nicht das Gefühl vermitteln, dass alles von heute auf morgen wieder ganz normal ist", sagte die Erzieherin weiter. So gelten Abstandsregeln für Erwachsene unter dem Kita-Dach weiterhin. Auch auf dem Außengelände sollen die Gruppen zunächst weiter in den jeweils zugewiesenen Bereichen bleiben. Die Rückkehr zur vollen Betreuungszeit sei für die Eltern aber ein wichtiger entlastender Schritt, betonte Westermeyer.