Düsseldorf

Middelberg: Clans mit Vermögenseinziehung bekämpfen

18.08.2020, 06:07 Uhr | dpa

Der Innenexperte der Union, Mathias Middelberg, setzt zur Bekämpfung von Clan-Kriminalität in NRW auf Vermögenseinziehung. "Die Vereinfachung der Einziehung der aus Straftaten erlangten Vermögenswerte, die wir 2017 im Bundestag beschlossen haben, ist ein zentrales Instrument", sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag). Außerdem müssten alle rechtlichen Mittel genutzt und gegebenenfalls erweitert werden, "um eine Aufenthaltsbeendigung gefährlicher Ausländer zu erreichen". Diese beiden Instrumente beeindruckten die Szene am meisten.

Das Ausmaß der Clan-Kriminalität ist in Nordrhein-Westfalen laut einem neuen Lagebild, das NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag vorstellte, gestiegen. Gegenüber dem bundesweit ersten Clan-Lagebild aus dem Vorjahr stieg die Zahl der Straftaten um 12,7 Prozent und die der Verdächtigen mit Clan-Hintergrund um 13,4 Prozent. Auch die Zahl der kriminellen Familienclans ist größer geworden: Inzwischen gehen die Ermittler in NRW von 111 solcher Clans aus. Im Vorjahr waren es 104.