Düsseldorf

Fortuna leiht Kevin Danso vom FC Augsburg aus

18.08.2020, 15:15 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat Kevin Danso vom FC Augsburg verpflichtet. Der Innenverteidiger, der zuletzt an den FC Southampton verliehen war, wird zunächst bis zum 30. Juni 2021 ausgeliehen. Dies teilte der Club am Dienstag mit. Der 21 Jahre alte österreichische Nationalspieler kam in der Premier League zu sechs Einsätzen und absolvierte für die Augsburger 41 Bundesligaeinsätze.

"Wir haben Kevin aufgezeigt, welche Entwicklungsmöglichkeiten er bei der Fortuna hat und uns sehr um ihn bemüht. Wir sind uns sicher, dass er eine ganz wichtige Rolle in unserer Abwehrzentrale spielen kann. Kevin bringt alles mit, was ein moderner Innenverteidiger braucht", sagte Fortunas Sportvorstand Uwe Klein. Danso ist nach Florian Hartherz (Arminia Bielefeld) und Jakub Piotrowski (KRC Genk) der dritte Neuzugang beim Bundesligaabsteiger.