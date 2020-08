Düsseldorf

Geburt nur mit Hebamme: Minister stellt Studie vor

24.08.2020, 01:32 Uhr | dpa

Geburt im Kreißsaal nur mit erfahrener Hebamme, aber nach Möglichkeit ohne Arzt: NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) stellt heute die ersten Ergebnisse eines Forschungsprojekts der Universität Bonn vor, das ein Konzept für einen "arztfreien", ausschließlich von Hebammen geleiteten Kreißsaal erforscht. Eine ärztliche Betreuung soll demnach nur bei Komplikationen oder auf Wunsch der gebärenden Frau hinzugezogen werden.

"Das beste Schmerzmittel bei der Geburt ist die Hebamme", sagte Barbara Blomeier, Vorsitzende des nordrhein-westfälischen Hebammenverbandes. Mit einer Vertrauensperson an der Seite solle die Angst genommen, dadurch Verkrampfungen gelöst und das Schmerzempfinden gemildert werden. "Damit werden weniger Eingriffe und Medikamente nötig", sagte Blomeier. Ein Arzt werde bei dem Konzept nur herbeigerufen, wenn es doch zu Komplikationen komme.

In NRW gebe es bereits mindestens acht solcher Kreißsäle. Für Hebammen sei das ein besonders attraktives Arbeitsumfeld. "Die können sich vor Bewerbern kaum retten", sagt Blomeier. In regulären Kreißsälen komme eine Hebamme auf drei oder vier gebärende Frauen. "Es ist auf jeden Fall eine Investition in eine gute geburtshilfliche Versorgung".