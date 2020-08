Düsseldorf

Thomas Kutschaty fordert Schulgipfel mit Landesregierung

31.08.2020, 10:33 Uhr | dpa

Thomas Kutschaty, SPD-Landtagsfraktionsvorsitzender in NRW, spricht. Foto: Federico Gambarini/dpa (Quelle: dpa)

SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty hat die Landesregierung zu einem Schulgipfel aufgefordert, bei dem auch die Opposition beteiligt wird. "Ich schlage vor, dass wir uns jetzt alle an einen Tisch setzen und die drängendsten Probleme gemeinsam lösen. Wir brauchen jetzt dringend einen Schulgipfel mit allen Beteiligten", sagte Kutschaty der "Rheinischen Post".

Die Ideen seiner Fraktion lägen "seit Monaten auf dem Tisch". Dazu zählten kleinere Lerngruppen, größere Unterrichtsräume und Schichtbetrieb im Präsenzunterricht. Am Montag läuft an Schulen die Maskenpflicht im Unterricht aus. Die Regelungen der neuen Coronaschutzverordnung, die ab dem 1. September gilt, wollen die Landesminister für Gesundheit und für Schule, Karl-Josef Laumann (CDU) und Yvonne Gebauer (FDP), am Montag (13 Uhr) vorstellen.