Düsseldorf

Realschüler sollen leichter Polizisten werden können

07.09.2020, 14:37 Uhr | dpa

Die Landesregierung hält an ihrem Vorhaben fest, Schülern mit mittlerer Reife den Weg in den Polizeiberuf zu erleichtern. "Es wird einen solchen Weg geben. Das haben wir mit dem Schulministerium besprochen. Details sind aber noch nicht fertig", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag in Düsseldorf. An mehreren Berufskollegs sollen Realschüler die Fachhochschulreife erwerben, um dann Polizist werden zu können.

Derzeit gebe es zwar auch ohne diesen Weg ausreichend Bewerber, aber: "Wir werden Zeiten bekommen, in denen wir nicht mehr so viele Bewerber haben", sagte Reul. Im Koalitionsvertrag von CDU und FDP steht: "Unter Beibehaltung der zweigeteilten Laufbahn wollen wir künftig auch Bewerberinnen und Bewerbern mit mittlerem Bildungsabschluss den Zugang zum Polizeidienst ermöglichen."

Die Gewerkschaft der Polizei sieht noch viele offene Fragen: "Wann bekommt ein Schüler die endgültige Zusage für das Polizeistudium - mit Beginn des Berufskollegs oder mit Abschluss des Berufskollegs? Wann kommt die Gesundheitsprüfung? Das sind viele, nicht unkomplizierte Fragen, die noch geklärt werden müssen", sagte GdP-Landeschef Michael Mertens der Deutschen-Presse Agentur. Wichtig sei, dass es zu keinem Qualitätsverlust der Bewerber komme. Zuvor hatte die "WAZ" berichtet.