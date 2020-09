Düsseldorf

Immer mehr leben allein: 41 Prozent Single-Haushalte in NRW

08.09.2020, 12:03 Uhr | dpa

In Nordrhein-Westfalen leben deutlich mehr Menschen allein oder nur mit einem Partner: Seit 1999 sei die Zahl der Ein-Personen-Haushalte landesweit deutlich um mehr als ein Fünftel auf knapp 3,6 Millionen gestiegen, teilte das Statistische Landesamt IT.NRW am Dienstag mit. Das entspreche bereits einem Anteil von 41 Prozent. Zwei-Personen-Haushalte legten um 3,8 Prozent auf 2,95 Millionen zu. Die Zahl der Familien-Haushalte mit drei und mehr Personen schrumpfte dagegen um gut elf Prozent auf gut 2,2 Millionen. Insgesamt gibt es laut der Statistik (Stand 2019) 8,75 Millionen Privathaushalte in NRW - 5,7 Prozent mehr als vor zehn Jahren.

Vor allem in Groß- und Universitätsstädten leben Menschen allein: In Aachen (58,2 Prozent), Münster (55,9 Prozent) und Köln (50,7) machen Single-Haushalte sogar die Mehrheit aus. In eher ländlichen Kreisen wie Coesfeld, Steinfurt oder Kleve ist ihr Anteil am geringsten. Die Zahlen basieren auf Mikrozensusdaten aus den Jahren 1999 und 2019.