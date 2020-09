Düsseldorf

Heiter und trocken in Nordrhein-Westfalen

09.09.2020, 08:36 Uhr | dpa

Menschen sitzen in der Abendstimmung in Köln am Rheinufer. Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet in den kommenden Tagen heiteres und trockenes Wetter. Der Mittwoch startet zunächst aber bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Am Abend gibt es stellenweise Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 25 Grad. Am Donnerstag wird es dann freundlicher, aber etwas kühler, die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 22 Grad. Zunächst kann es im Bundesland noch nebelig sein, im Laufe des Tages klart es aber auf und die Sonne kommt raus.

Auch am Freitag bleibt es laut Vorhersage sonnig und trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 25 Grad. In der Nacht zu Samstag sinken die Temperaturen auf 8 bis 12 Grad, der Himmel bleibt klar. Auch am Wochenende bleibt das Wetter zunächst freundlich. Der Samstag startet laut DWD mit Höchstwerten zwischen 21 und 25 Grad. Im Laufe des Tages können aber Wolken aufziehen.