Düsseldorf

Laschet kritisiert Contis Schließungspläne: "inakzeptabel"

16.09.2020, 14:26 Uhr | dpa

Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat das Continental-Management wegen der geplanten Schließung des Reifenwerks in Aachen kritisiert. "Die Art und Weise, wie die Continental AG die beabsichtigte Schließung des traditionsreichen Reifenwerks in Aachen kommuniziert hat, ist für die Landesregierung inakzeptabel", sagte Laschet dem "Handelsblatt". Das Vorgehen habe "mit einer in Nordrhein-Westfalen und Deutschland gewachsenen Unternehmenskultur und Partnerschaft nichts zu tun".

Continental will wegen der Absatzkrise und des Strukturwandels in der Autoindustrie mehrere Standorte schließen. In Aachen soll bis Ende 2021 das Reifenwerk dichtgemacht werden. Betroffen wären 1800 Stellen.

Ohne Vorabstimmung mit den Arbeitnehmervertretern und der Landespolitik umfassende Werksschließungen und größeren Arbeitsplatzabbau zu verkünden, passe nicht zur Tradition des Miteinander von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Politik in Nordrhein-Westfalen, kritisierte Laschet. Die Landesregierung werde sich dafür einsetzen, das Aachener Werk, das modernste Autoreifen mit hoher Profitabilität produziere, zu halten. Es liege jetzt am Aufsichtsrat, den Ruf des Unternehmens als Partner zu retten und den angerichteten Schaden zu beheben. Der Conti-Aufsichtsrat hat der Werksschließung noch nicht zugestimmt.