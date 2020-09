Düsseldorf

Reul unterrichtet Landtag über rechtsextreme Chats bei Polizei

17.09.2020, 01:38 Uhr | dpa

Innenminister Herbert Reul (CDU) will heute den Landtag über den Ermittlungsstand zu rechtsextremen WhatsApp-Gruppen bei der Polizei informieren. Er habe den Chef der Staatskanzlei gebeten, beim Landtag eine Unterrichtung der Landesregierung anzumelden, schrieb Reul nach dpa-Informationen am Mittwochabend SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty.

Kutschaty hatte Reul zuvor aufgefordert, das Plenum "vollumfänglich" zu informieren, nachdem der Innenminister am Mittwoch - parallel zur Plenarsitzung des Landtags - eine Pressekonferenz abgehalten hatte.

Reul antwortete Kutschaty, dass es ihm - "wie Sie es von mir kennen" - ein besonderes Anliegen sei, auch die Mitglieder des Landtags "umfassend zu informieren". Daher habe er auch die innenpolitischen Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen bereits am Mittwoch kontaktiert. Gerne sei er aber bereit, "darüber hinaus den Landtag in seiner Gesamtheit zu informieren", so Reul.

Für eine Unterrichtung durch die Landesregierung muss die Tagesordnung von den Fraktionen nicht extra geändert werden. Reul will nach dpa-Information gegen 13.00 Uhr sprechen.

Bei der NRW-Polizei stehen 29 Beamte unter Verdacht, an rechtsextremen WhatsApp-Gruppen beteiligt gewesen zu sein. Gegen 14 Beschuldigte hatte es am Mittwochmorgen Razzien gegeben. Alle 29 Polizistinnen und Polizisten wurden vorläufig suspendiert.