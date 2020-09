Düsseldorf

SPD-Fraktionschef fordert Corona-Tests an Fußballstadien

22.09.2020, 05:39 Uhr | dpa

Fußballfans sollen sich nach dem Willen eines SPD-Politikers direkt am Stadion auf eine mögliche Coronavirus-Infektion testen lassen. "In wenigen Tagen wird ein Schnelltest auf den deutschen Markt kommen, der innerhalb von 15 Minuten ein Ergebnis bringt", sagte der SPD-Fraktionschef im Düsseldorfer Landtag, Thomas Kutschaty, dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag). Die Kosten für den Test sollen sich auf wenige Euro belaufen. "Dann wüssten alle im Stadion, dass dort niemand ansteckend infiziert ist. Und im Stadion wäre schon wieder sehr viel Normalität möglich."

Die neuen Tests könnten nicht nur im Fußball genutzt werden, sondern auch in Pflegeeinrichtungen, Kitas, Schulen und Krankenhäusern. Wissenschaftler des Instituts des Deutschen Roten Kreuzes in Frankfurt hätten ein Testverfahren entwickelt, wie man mit einem Test gleichzeitig zehn Menschen überprüfen könne. Das Verfahren sei wissenschaftlich geprüft und patentiert, so Kutschaty.