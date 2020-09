Düsseldorf

Stichwahlen in NRW um kommunale Spitzenposten

27.09.2020, 02:50 Uhr | dpa

Bei den Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen entscheiden die Bürger am Sonntag über Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte in fast 130 Kommunen. Besonders spannend dürften die Stichwahlen in der Landeshauptstadt Düsseldorf und der Ruhrmetropole Dortmund werden. In beiden SPD-regierten Städten haben CDU-Herausforderer Chancen, die Oberbürgermeister-Posten zu gewinnen. Auch Aachen, Bonn, Münster und Wuppertal stehen im Fokus. Dort könnten Grünen-Kandidaten zum Zug kommen.

Stichwahlen gibt es überall dort, wo im ersten Durchgang vor zwei Wochen keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte der Stimmen holte. In 15 kreisfreien Städten gibt es Zweikämpfe um die Oberbürgermeister-Posten und in 11 Kreisen um die Landratsämter. Auch in mehr als 100 kreisangehörigen Städten stehen noch Bürgermeister-Stichwahlen an.

Die Wahllokale schließen um 18.00 Uhr. Wie lange das Auszählen dauert, ist vielerorts unklar.