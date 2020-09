Düsseldorf

CDU-Mann Keller gewinnt Oberbürgermeisterwahl in Düsseldorf

27.09.2020, 19:00 Uhr | dpa

Der CDU-Politiker Stephan Keller wird neuer Oberbürgermeister in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf. Keller besiegte am Sonntag in der Stichwahl SPD-Amtsinhaber Thomas Geisel. Für Keller stimmten nach Auszählung aller Stimmbezirke 56,0 Prozent der Wähler, Geisel kam auf 44,0 Prozent, wie die Stadt mitteilte.