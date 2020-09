"Verlierer der Krise"

Demo gegen Stellenabbau am Düsseldorfer Flughafen

28.09.2020, 13:32 Uhr | dpa

Reisende warten an Schaltern am Flughafen Düsseldorf (Symbolbild): 600 Arbeitsplätze sollen an NRWs größtem Flughafen abgebaut werden. (Quelle: Caroline Seidel/dpa/Archivbild/dpa)