Düsseldorf

Kutschaty kündigt Kandidatur für Landesvorsitz an

01.10.2020, 11:15 Uhr | dpa

Der Chef der SPD-Landtagsfraktion, Thomas Kutschaty, hat seine Kandidatur für den Vorsitz der nordrhein-westfälischen SPD offiziell angekündigt. Er werde am 14. November beim Landesparteitag in Münster für den SPD-Parteivorsitz kandidieren, sagte Kutschaty am Donnerstag in Düsseldorf.