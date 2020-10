Düsseldorf

18-Jähriger bei Verpuffung schwer verletzt

08.10.2020, 09:03 Uhr | dpa

Ein 18-Jähriger ist in Düsseldorf schwer verletzt worden, nachdem er in einem Wohnhaus mit Chemikalien hantiert hatte. Es sei zu einer Verpuffung gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Spezialisten des Landeskriminalamts (LKA) holten weitere Stoffe aus der Wohnung, die sie am Mittwochabend auf einer freien Fläche in der Nähe kontrolliert sprengten. Wie der Polizeisprecher sagte, wurde der junge Mann mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Die Ermittlungen laufen demnach noch.