Solingen

Infektionskennziffer jetzt auch in Solingen über 50

09.10.2020, 17:30 Uhr | dpa

Auch Solingen hat am Freitag den kritischen Corona-Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in sieben Tagen überschritten. Der Wert liege aktuell bei 50,9, teilte die Stadt am Freitagnachmittag mit. Damit gilt Solingen als Corona-Risikogebiet. Das Infektionsgeschehen sei "diffus", so die Stadt, es gebe keine Hotspots. "Die Menschen stecken sich unter anderem in den Familien, bei privaten Feiern, in Sportvereinen an."