Düsseldorf

Geringere Apfelernte in Nordrhein-Westfalen

12.10.2020, 09:15 Uhr | dpa

Eine Frau hält Äpfel in den Händen. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

In Nordrhein-Westfalen sind in diesem Jahr gut 63 000 Tonnen Äpfel geerntet worden. Das sind 7,5 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Den größten Anteil lieferte dabei die Sorte Elstar. Auf sie entfiel gut ein Viertel der Ernte.

Bundesweit werden in diesem Jahr nach vorläufigen Ernteschätzungen gut 970 000 Tonnen Äpfel geerntet. Auf Nordrhein-Westfalen entfallen davon lediglich 6,5 Prozent. Apfelland Nummer eins in Deutschland ist Baden-Württemberg mit eine Anteil von über 38 Prozent an der Gesamtproduktion.

Das Baumobst mit der zweithöchsten Erntemenge in NRW sind auch 2020 die Birnen mit rund 4500 Tonnen. Der Anteil Nordrhein-Westfalens am Bundesergebnis liegt bei 11 Prozent. Den höchsten Anteil hatte auch hier Baden-Württemberg mit gut 41 Prozent.