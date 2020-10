Ausstellung im Kunstpalast

Caspar David Friedrich trifft auf Düsseldorfer Malerschule

14.10.2020, 15:58 Uhr | dpa

Ein Mann steht in der Ausstellung "Caspar David Friedrich und die Düsseldorfer Romantiker" im Kunstpalast: Die Exposition zeigt auch Leihgaben etwa aus dem Louvre in Paris. (Quelle: Roland Weihrauch/dpa)

Im Kunstpalast eröffnet eine besondere Ausstellung. Bilder des Malers Casper David Friedrich treffen auf Werke der Düsseldorfer Malerschule. Dabei sorgte die einst für dessen schwindende Beliebtheit in der Gesellschaft.

Caspar David Friedrich (1774-1840) gilt heutzutage als der Malerstar der Romantik. Zu Lebzeiten war der sächsische Maler düsterer Landschaften, nebelverhangener Gebirge und einsamer Menschen in der Natur allerdings nicht immer populär. Sogar Johann Wolfgang von Goethe fand Friedrichs Bilder irgendwann zu wenig lebensbejahend.



Ein Besucher mit Maske geht am Bild "Ein Seesturm an der norwegischen Küste" von Andreas Achenbach vorbei: In der Auststellung im Kunstpalast treffen Bilder des Malers Casper David Friedrich auf Werke der Düsseldorfer Malerschule. (Quelle: Roland Weihrauch/dpa)

Dass der Stern Friedrich zu sinken begann, hatte wohl mehrere Gründe. Die zunehmend düsteren und mystifizierenden Arbeiten entsprachen nicht mehr dem Zeitgeist. Und am Rhein stieg die Düsseldorfer Malerschule mit ihren dramatischen und aktionsgeladenen Bildern zu Ruhm auf.

Die Ausstellung "Caspar David Friedrich und die Düsseldorfer Romantiker" stellt ab Donnerstag im Museum Kunstpalast rund 30 Gemälde und 20 Zeichnungen Friedrichs den Werken der Düsseldorfer Malerschule gegenüber. Die Ausstellung mit insgesamt rund 120 Werken - teils Leihgaben aus dem Louvre in Paris, Madrid und der Alten Nationalgalerie in Berlin - ist vom 3. März bis 6. Juni 2021 auch im Museum der Bildenden Künste Leipzig zu sehen.