Düsseldorf

NRW führt in Corona-Hotspots Sperrstunde ab 23.00 Uhr ein

16.10.2020, 15:28 Uhr | dpa

"Yes...we are Open" steht an einem geschlossenen Geschäft. Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

In Nordrhein-Westfalen wird für die Gastronomie in allen Kommunen mit hohen Corona-Neuinfektionszahlen eine verpflichtende Sperrstunde zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr eingeführt. Das hat das Landeskabinett am Freitag in Düsseldorf beschlossen. Die Sperrstunde gilt in Kommunen mit 50 oder mehr Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb sieben Tagen, wie Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) mitteilte.