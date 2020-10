Düsseldorf

Mafia-Prozess wird nach Corona-Zwangspause fortgesetzt

26.10.2020, 02:42 Uhr | dpa

Die Justitia ist an einer Türscheibe angebracht. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbol (Quelle: dpa)

Der große Mafia-Prozess in Düsseldorf wird nach einer coronabedingten Zwangspause heute fortgesetzt. Das Verfahren des Landgerichts Duisburg gegen 14 Angeklagte findet aus Sicherheitsgründen in Düsseldorf statt. Die Mutter eines betroffenen Angeklagten war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Weil sie ihn besucht hatte, musste dieser in Quarantäne.

Laut Staatsanwaltschaft sind fünf der 14 Angeklagten im Alter zwischen 31 und 57 Jahren Mitglieder der 'Ndrangheta, die als mächtigste Mafia-Organisation weltweit gilt und den internationalen Kokainhandel kontrolliert. Die Angeklagten kommen größtenteils aus Nordrhein-Westfalen. Unter anderem wird ihnen der Handel mit Hunderten Kilo Kokain vorgeworfen. Das Gericht hat für den Mammutprozess bislang 90 Verhandlungstage angesetzt.