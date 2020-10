Düsseldorf

Fischer kündigt Doppelalbum mit "schönsten" Momenten an

30.10.2020, 14:13 Uhr | dpa

Schlagerstar Helene Fischer (36, "Atemlos") bietet ihren Fans ein weiteres Trostpflaster für ihre wegen Corona abgesagte große Weihnachtsshow an. Es handelt sich um ein Doppelalbum mit dem Titel "Die Helene Fischer Show - Meine Schönsten Momente Vol. 1" - passend zu dem Zusammenschnitt älterer Show-Highlights, den das ZDF als Ersatz am ersten Weihnachtstag senden will.

Es handle sich um 40 "persönlich" vom Schlagerstar ausgewählte Songs, schrieb das "Team Helene" auf Facebook. Wer nicht genug Helene kriegt, kann auch in eine "Deluxe Edition" investieren, in der unter anderem ein "liebevoll gestaltetes 60-seitiges Fotobuch" steckt.

Fischers Weihnachtsshow ist seit 2011 ein fester Termin am ersten Weihnachtsfeiertag. Ursprünglich war geplant, sie auch in diesem Jahr vor einem Live-Publikum in der Messehalle Düsseldorf aufzuzeichnen. Die Corona-Beschränkungen machen das aber 2020 unmöglich.