Düsseldorf

Thüringer weniger überschuldet als andere Bundesbürger

10.11.2020, 13:38 Uhr | dpa

Der Anteil überschuldeten Verbraucher ist in Thüringen geringer als in den meisten anderen Bundesländern. Er liege aktuell bei 9,14 Prozent aller Erwachsenen - mit seit einigen Jahren sinkender Tendenz, geht aus dem am Dienstag in Düsseldorf veröffentlichten "Schuldneratlas 2020" der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervor. Thüringen habe damit den drittniedrigsten Wert aller Bundesländer nach Bayern und Baden-Württemberg.

Insgesamt gelten danach in diesem Jahr 170 000 Thüringer als überschuldet. Das bedeute, sie können ihren Zahlungsverpflichtungen über einen längeren Zeitraum nicht nachkommen, weil ihre Gesamtausgaben höher als ihre Einnahmen sind. Bundesweit Schlusslicht bei der Überschuldung ist Bremen mit einer Quote von 13,9 Prozent. Hohe Werte verzeichneten auch Berlin und Sachsen-Anhalt.

Creditreform kommt zu dem Ergebnis, dass trotz der Corona-Krise und des Konjunktureinbruchs die Überschuldungsquote der Bürger bundesweit abnahm. Staatshilfen und Konsumzurückhaltung hätten dafür gesorgt, "dass ein flächendeckender Liquiditätsengpass bisher ausblieb", sagte Creditreform-Geschäftsführer Stephan Vila. Aber das dürfte nur die Ruhe vor dem Sturm sein, denn 700 000 Menschen hätten den Arbeitsplatz verloren, zwei Millionen Freiberufler und Selbstständige kämpften um ihre Existenz, Millionen seien in Kurzarbeit.

Die langfristige Entwicklung sei besorgniserregend, weil die Corona-Pandemie eine weitere Polarisierung bewirke, so Creditreform. Gutverdiener könnten Einkommensausfälle kompensieren; das sei bei Menschen mit einem geringen Einkommen nicht der Fall. Sie müssten sich eher verschulden.